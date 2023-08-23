Beşiktaş'ın Avrupa'da Dinamo Kiev sınavı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 24 Ağustos Perşembe günü Dinamo Kiev'le karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Avrupa'da Dinamo Kiev sınavı
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23 Ağustos 2023 13:53
Son güncelleme 23 Ağustos 2023 13:57
Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunun ilk maçında 24 Ağustos Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le Romanya'nın başkenti Bükreş'te karşı karşıya gelecek.

Giuleşti Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi İngiliz hakem Darren England yönetecek.

- Yeni transferlerin ilk Avrupa heyecanı

Beşiktaş'ın yeni transferleri Alex-Oxlade Chamberlain, Milot Rashica ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah-beyazlı formayla ilk Avrupa deneyimini yaşayacak.

Üç futbolu, teknik direktör Güneş'in görev vermesi halinde Beşiktaş kariyerlerindeki ilk Avrupa kupası maçına çıkacak. Zaynutdinov ise ayrıca ilk kez siyah-beyazlı formayı giymiş olacak.

- Beşiktaş'ın Avrupa'da yenilgisi yok

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 4 maçı da kazandı.

Avrupa'nın kulüpler bazında en önemli üçüncü organizasyonu olan ligin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla elerken, Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.



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