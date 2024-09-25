Beşiktaş'ın, Avrupa'da 245. randevusu

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında 26 Eylül Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax'a konuk olacak Beşiktaş, Avrupa'da 245. maçına çıkacak.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.
Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.,
AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
HOLLANDA TAKIMLARIYLA 11. MAÇ
Beşiktaş, Hollanda ekipleriyle 11. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar; Ajax, Feyenoord ve PSV'yle UEFA Şampiyonlar Ligi ile Kupa Galipleri Kupası'nda 10 kez mücadele etti.
Bu müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda 10 kez ağları sarsan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.
ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.
FARKLI MAĞLUBİYETLER
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.
"Kara Kartal", Kupa 1'de 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0 yenildi.
Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Dinamo Kiev'e İzmir'de 5-0 kaybetti.
UEFA Konferans Ligi'nde de geçen sezon Club Brugge'u ağırlayan İstanbul temsilcisi, Belçika ekibi karşısında sahadan 5-0 mağlubiyetle ayrıldı.
AVRUPA'DA EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU
Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.
Beşiktaş formasıyla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.
"Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da Avrupa arenasında 12'şer golü bulunuyor.
Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 244 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 103 yenilgi yaşadı.
Avrupa arenasında 328 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 369 gol gördü.,
AVRUPA KUPALARINDA BEŞİKTAŞ
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|AG
|YG
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|123
|54
|25
|44
|197
|159
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Avrupa Konferans Ligi
|12
|7
|1
|4
|21
|19
|TOPLAM
|244
|92
|49
|103
|328
|369
Beşiktaş, Hollanda ekipleriyle 11. kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar; Ajax, Feyenoord ve PSV'yle UEFA Şampiyonlar Ligi ile Kupa Galipleri Kupası'nda 10 kez mücadele etti.
Bu müsabakaların 2'sini kazanan Beşiktaş, 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı. Bir karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda 10 kez ağları sarsan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.
ÜÇ KEZ ÇEYREK FİNAL OYNADI
Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek final oynadı.
Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-87 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, UEFA Kupası'nda 2002-2003'te son 8 takım arasında yer aldı.
Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
FARKLI GALİBİYETLER
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda elde etti.
Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı 6-0 mağlup ederek Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.
Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda ise UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yendi.
FARKLI MAĞLUBİYETLER
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini 2007-2008 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, İngiltere temsilcisi Liverpool'a deplasmanda 8-0 mağlup oldu.
"Kara Kartal", Kupa 1'de 2000-2001 sezonunda İngiltere'nin Leeds United ekibine, 2016-2017'de de Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına 6-0 yenildi.
Siyah-beyazlı ekip, iç sahada ise 1986-1987 sezonunda Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla gerçekleştirilen organizasyonun çeyrek finalinde Dinamo Kiev'e İzmir'de 5-0 kaybetti.
UEFA Konferans Ligi'nde de geçen sezon Club Brugge'u ağırlayan İstanbul temsilcisi, Belçika ekibi karşısında sahadan 5-0 mağlubiyetle ayrıldı.
AVRUPA'DA EN GOLCÜ OYUNCU OKTAY DERELİOĞLU
Siyah-beyazlı ekibin Avrupa kupalarındaki en golcü oyuncuları sıralamasında Oktay Derelioğlu, ilk basamakta yer alıyor.
Beşiktaş formasıyla 14 gol atan Oktay Derelioğlu'nu 13'er kez fileleri havalandıran Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun takip ediyor.
"Kara Kartal"da Ricardo Quaresma ve Bobo'nun da Avrupa arenasında 12'şer golü bulunuyor.