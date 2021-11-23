Şampiyonlar Ligi'nde 48. maç

Gruplarda Türk futbol tarihine geçti

Hollanda takımlarıyla 10. maçı olacak

Ajax, Türk takımlarıyla 12. maçına çıkacak

3 kez çeyrek final oynadı

Farklı galibiyetler

Farklı mağlubiyetler

İç sahada 115. maç

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Hollanda'nın Ajax ekibini konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 229. mücadelesine çıkacak.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 228 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 97 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 47 mücadeleden berabere ayrıldı.Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyonlar Ligi'nde 49. mücadelesini yapacak.Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 8. kez mücadele eden siyah-beyazlı takım, geride kalan 48 karşılaşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 26 karşılaşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.Katıldığı son Şampiyonlar Ligi organizasyonunda grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayan Beşiktaş, bu performansıyla Türk futbol tarihine geçti.Bu sonuçla Türk takımları arasında grubu yenilgisiz tamamlayan ilk takım unvanını alan siyah-beyazlı ekip, 14 puanla da Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda en fazla puana ulaşan Türkiye temsilcisi oldu.Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya gelecek.Beşiktaş, Ajax'ın yanı sıra PSV Eindhoven ve Feyenoord ile Avrupa kupalarında rakip oldu.Ajax ile 5 kez karşı karşıya gelen "Kara kartallar", rakibi karşısında galibiyet veya beraberlik alma başarısı gösteremedi ve 5 karşılaşmayı da mağlup tamamladı.İlk olarak 1966-67 sezonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplasmandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rövanşı da 2-1 kaybetti.Beşiktaş, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki mücadeleyi 4-0 yitirdi.Siyah-beyazlı ekip bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a deplasmanda 2-0 mağlup oldu.Şampiyonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 sezonunda bir başka Hollanda ekibi PSV Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 1-1 berabere, deplasmandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup tamamladı.Beşiktaş, Hollanda ekiplerine karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşısında gerçekleştirdi. 2014-2015 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-1, İstanbul'daki karşılaşmada ise 3-1 yenmeyi başardı.Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bugüne dek yaptığı 9 maçın 6'sını kaybetti. Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise berabere tamamladı.Beşiktaş, söz konusu maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.Ajax, Türk temsilcilerine karşı 12. maçını yapacak.Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe ve Bursaspor ile Avrupa kupası maçlarına çıkacak Hollanda temsilcisi, Türk temsilcilerine karşı 11 maçın 9'unu kazandı. Bir maçtan berabere ayrılan Ajax, bir kez de mağlup oldu.Türk takımları adına Ajax karşısında iyi sonuçlara imza atan Fenerbahçe oldu. 2015-2016 sezonunda iki takım Avrupa Ligi'nde rakip olurken, sarı-lacivertli ekip, İstanbul'da rakibine 1-0 üstünlük kurdu, Hollanda'daki karşılaşma ise 0-0 beraberlikle tamamlandı.Ajax, Türk takımlarıyla yaptığı 11 maçta 23 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.Beşiktaş, Avrupa kupalarında 3 kez çeyrek finale yükseldi.Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda aynı başarıyı sergiledi.Beşiktaş, 2016-2017 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde mücadele etti.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda aldı.UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza attı.Beşiktaş, 2002-2003 sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş maçında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini 2007-2008 sezonunda yaşadı.Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a deplasmanda 8-0 kaybetti.Siyah-beyazlılar ayrıca, 2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 yenildi.Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 115. iç saha maçını yapacak.Avrupa kupalarında rakiplerini 114 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 27 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 30 maçtan da yenik ayrıldı.Evindeki maçlarda rakiplerine 172 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 119 gol gördü.