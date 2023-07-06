Fenerbahçe'nin Arda Güler'i parlatıp Avrupa futbol piyasasına sunmasının ardından Beşiktaş da genç bir yeteneği sahalara sürüyor: Mustafa Erhan Hekimoğlu...
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, "Fizik gücü kaldırırsa oynatırız" dediği genç Mustafa, U16'dan direkt A takıma yükseldi. 2007 doğumlu olan ve henüz 16 yaşına birkaç ay önce giren başarılı santrfor, U16 Milli Takımı'nın da gözbebeği durumunda... Ağabeyleriyle birlikte antrenmana çıkan oyuncuyla ilgili konuşan alt yapı hocaları, "Arda Güler gibi bir yıldız olmasını bekliyoruz. Potansiyeli var" diye konuştu.
Pivot santrforun tüm özelliklerini üzerinde barındıran genç futbolcunun, kanat forvette de başarılı işler yaptığına değinen teknik adamlar, Mustafa'nın bitirici vuruşlarının da iyi olduğunu dile getirdi.
EN BÜYÜK AVANTAJI BURAK YILMAZ
Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun en büyük avantajı ise Burak Yılmaz olacak. Türk futbolunun yetiştirdiği önemli golcülerden olan yeni antrenörün, genç futbolcu için bir avantaj olacağı ifade edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, genç futbolcuyu yavaş yavaş takıma adapte edeceği, başarı sağlarsa Beşiktaş açısından büyük bir kazanım olacağı vurgulandı.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, "Fizik gücü kaldırırsa oynatırız" dediği genç Mustafa, U16'dan direkt A takıma yükseldi. 2007 doğumlu olan ve henüz 16 yaşına birkaç ay önce giren başarılı santrfor, U16 Milli Takımı'nın da gözbebeği durumunda... Ağabeyleriyle birlikte antrenmana çıkan oyuncuyla ilgili konuşan alt yapı hocaları, "Arda Güler gibi bir yıldız olmasını bekliyoruz. Potansiyeli var" diye konuştu.
Pivot santrforun tüm özelliklerini üzerinde barındıran genç futbolcunun, kanat forvette de başarılı işler yaptığına değinen teknik adamlar, Mustafa'nın bitirici vuruşlarının da iyi olduğunu dile getirdi.
EN BÜYÜK AVANTAJI BURAK YILMAZ
Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun en büyük avantajı ise Burak Yılmaz olacak. Türk futbolunun yetiştirdiği önemli golcülerden olan yeni antrenörün, genç futbolcu için bir avantaj olacağı ifade edildi. Teknik Direktör Şenol Güneş'in, genç futbolcuyu yavaş yavaş takıma adapte edeceği, başarı sağlarsa Beşiktaş açısından büyük bir kazanım olacağı vurgulandı.