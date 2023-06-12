Beşiktaş'ın Ante Rebic planı

Beşiktaş, Milan'ın 29 yaşındaki Hırvat sol kanadı Ante Rebic için kiralama teklifi yaptı. İtalyan ekibinin önceliği ise oyuncuyu bonservisiyle satmak. Kartal, başarılı futbolcu için ısrarını sürdürüyor.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın Ante Rebic planı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Haziran 2023 09:24
Şenol Güneş yönetiminde sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edebilir. Avrupa için ön eleme oynayacak olan Siyah-Beyazlılar, kadrosunu da önemli ölçüde güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

KİRALAMA TEKLİFİ

Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği Hırvat futbolcu Ante Rebic için harekete geçti. 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi Milan'a kiralama teklifi yaptı. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisiyle birlikte alıcı bulamaması halinde transferde mutlu sona ulaşabilir.

PLANLAMADA YER ALMIYOR

Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Dış basına göre ise Ante Rebic, İtalyan ekibi Milan'ın kadro planlamasında yer almıyor. Bu da Beşiktaş'ın bir yandan işini kolaylaştırırken, diğer yandan da Kara Kartal'ı zora sokuyor. Çünkü İtalyan ekibi, oyuncuyu 10-15 milyon euro bedelle satmak istiyor. Sağ ayaklı başarılı futbolcunun Milan ile 2025 yılının Haziran ayı bitimine kadar sözleşmesi bulunuyor. Rebic, bu sezon 31 maçta toplam bin 229 dakika süre aldı. Hırvat futbolcu 3 gol, 2 asistle takımına katkı sağlamayı başardı. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery