Şenol Güneş yönetiminde sezonu üçüncü sırada tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edebilir. Avrupa için ön eleme oynayacak olan Siyah-Beyazlılar, kadrosunu da önemli ölçüde güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
KİRALAMA TEKLİFİ
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği Hırvat futbolcu Ante Rebic için harekete geçti. 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi Milan'a kiralama teklifi yaptı. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisiyle birlikte alıcı bulamaması halinde transferde mutlu sona ulaşabilir.
PLANLAMADA YER ALMIYOR
Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Dış basına göre ise Ante Rebic, İtalyan ekibi Milan'ın kadro planlamasında yer almıyor. Bu da Beşiktaş'ın bir yandan işini kolaylaştırırken, diğer yandan da Kara Kartal'ı zora sokuyor. Çünkü İtalyan ekibi, oyuncuyu 10-15 milyon euro bedelle satmak istiyor. Sağ ayaklı başarılı futbolcunun Milan ile 2025 yılının Haziran ayı bitimine kadar sözleşmesi bulunuyor. Rebic, bu sezon 31 maçta toplam bin 229 dakika süre aldı. Hırvat futbolcu 3 gol, 2 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.
KİRALAMA TEKLİFİ
Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir takip ettiği Hırvat futbolcu Ante Rebic için harekete geçti. 29 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibi Milan'a kiralama teklifi yaptı. Siyah-Beyazlılar, oyuncunun bonservisiyle birlikte alıcı bulamaması halinde transferde mutlu sona ulaşabilir.
PLANLAMADA YER ALMIYOR
Siyah-Beyazlılar, başarılı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Dış basına göre ise Ante Rebic, İtalyan ekibi Milan'ın kadro planlamasında yer almıyor. Bu da Beşiktaş'ın bir yandan işini kolaylaştırırken, diğer yandan da Kara Kartal'ı zora sokuyor. Çünkü İtalyan ekibi, oyuncuyu 10-15 milyon euro bedelle satmak istiyor. Sağ ayaklı başarılı futbolcunun Milan ile 2025 yılının Haziran ayı bitimine kadar sözleşmesi bulunuyor. Rebic, bu sezon 31 maçta toplam bin 229 dakika süre aldı. Hırvat futbolcu 3 gol, 2 asistle takımına katkı sağlamayı başardı.