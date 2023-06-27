Beşiktaş'ın anlaştığı Emre hakkında ilginç bilgiler

TFF 2. Lig ekibi Somaspor'un teknik patronu Burhanettin Basatemür, Beşiktaş'ın sürpriz transferi Emrecan Bulut'u Milliyet'e anlattı. Basatemür, Somaspor formasıyla geçen sezon 34 maçta 16 gole imza atan ve 6 milyon lira bonservis karşılığında Beşiktaş'a transfer olmak üzere olan 20 yaşındaki futbolcuyla ilgili çok çarpıcı bilgiler aktardı.
"10 TOP KARŞILIĞI ALDIK"
Pandemi döneminde futbolu bırakarak sanayide çalışmaya başlayan Emrecan'a Temmuz 2022'de profesyonel sözleşme imzalattıklarını aktaran Somaspor'un hocası, "Emrecan, Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Karaköyspor'la geçen sezon kamp dönemi oynadığımız hazırlık maçında çok dikkatimizi çekmişti. Başkanımıza Emrecan'ı istediğimi söyledim. Başkanımız profesyonel futbolcularla kadronun güçlendirilmesini istiyordu ancak daha sonra transfere onay verdi. Emrecan'ı sadece 10 tane futbol topu karşılığında transfer ettik. Karaköyspor'a 10 top verdik ve Emrecan'ı aldık" dedi.
"SESSİZ SAKİN BİRİ"
Burhanettin Basatemür, Emrecan'ın Somaspor'da çok başarılı bir sezon geçirdiğini ifade etti.
Genç oyuncunun Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını kaydeden Basatemür, "Ona daha çok sol kanatta görev verdik. Sürekli içeri girerek kaleyi yoklar. Şutları etkilidir, özellikle sağ ayak içini çok iyi kullanır. Hava topu hakimiyeti de yüksektir. Fiziksel olarak çok güçlü, kolay kolay top kaybetmez. Savunmasına da sürekli yardım eder. Beşiktaş'ta çok çalışarak formayı kapacağına inanıyorum. Tek olumsuz tarafı sessiz, sakin ve biraz içine kapanık olması. Bunları da aşarsa çok daha faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
"10 TOP KARŞILIĞI ALDIK"
Pandemi döneminde futbolu bırakarak sanayide çalışmaya başlayan Emrecan'a Temmuz 2022'de profesyonel sözleşme imzalattıklarını aktaran Somaspor'un hocası, "Emrecan, Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Karaköyspor'la geçen sezon kamp dönemi oynadığımız hazırlık maçında çok dikkatimizi çekmişti. Başkanımıza Emrecan'ı istediğimi söyledim. Başkanımız profesyonel futbolcularla kadronun güçlendirilmesini istiyordu ancak daha sonra transfere onay verdi. Emrecan'ı sadece 10 tane futbol topu karşılığında transfer ettik. Karaköyspor'a 10 top verdik ve Emrecan'ı aldık" dedi.
"SESSİZ SAKİN BİRİ"
Burhanettin Basatemür, Emrecan'ın Somaspor'da çok başarılı bir sezon geçirdiğini ifade etti.
Genç oyuncunun Beşiktaş'ta başarılı olacağına inandığını kaydeden Basatemür, "Ona daha çok sol kanatta görev verdik. Sürekli içeri girerek kaleyi yoklar. Şutları etkilidir, özellikle sağ ayak içini çok iyi kullanır. Hava topu hakimiyeti de yüksektir. Fiziksel olarak çok güçlü, kolay kolay top kaybetmez. Savunmasına da sürekli yardım eder. Beşiktaş'ta çok çalışarak formayı kapacağına inanıyorum. Tek olumsuz tarafı sessiz, sakin ve biraz içine kapanık olması. Bunları da aşarsa çok daha faydalı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
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