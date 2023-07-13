Beşiktaş'ın Amir'i: Hadziahmetovic

Beşiktaş'ın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanda dikkat çeken oyuncuların başında Amir Hadziahmetovic geldi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın Amir'i: Hadziahmetovic
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13 Temmuz 2023 11:41
Beşiktaş'ın dün sabah gerçekleştirdiği antrenmanda yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Dikkat çeken oyuncuların başında Amir Hadziahmetovic geldi.

BURAK YILMAZ: "BRAVO AMIR"

Takımını yöneten ve yönlendiren futbolcuyu, yardımcı antrenör Burak Yılmaz alkışlayarak, "Çok iyi, aynen devam. Bravo Amir" şeklinde övgüde bulundu.

Antrenmanı koordine eden Yılmaz, formda kalmak için kendi çalışmalarına devam etti. Çiçeği burnunda antrenör, uzun süre tek başına düz koşu yaptı. Öte yandan kasığında ağrı hisseden yeni transfer Emrecan Bulut antrenmanı yarıda bıraktı.

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