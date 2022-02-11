Beşiktaş'ın altın eldiveni Ersin: Son 2 yılda 6 penaltı!

Beşiktaş'ın altyapısından yetişip kaleyi devralan, son dönemdeki performanslarıyla Avrupa devlerini peşine takan Ersin Destanoğlu, Göztepe karşısında normal sürede yaptığı kurtarışların yanı sıra seri Penaltı atışlarında da devleşti.
Rakiplerinin 2 penaltısında kalesini gole kapatan genç eldiven, takımına tur biletini getirdi. Önce Berkan Emir'in penaltısını kurtaran Ersin Destanoğlu, ardından da Lourency'nin penaltısını kurtardı.
Son 2 sezonda siyah beyazlı formayla normal sürelerde 2 penaltı kurtaran Ersin, penaltılarla beraber bu sayıyı 6'ya yükseltti.
Rakiplerinin 2 penaltısında kalesini gole kapatan genç eldiven, takımına tur biletini getirdi. Önce Berkan Emir'in penaltısını kurtaran Ersin Destanoğlu, ardından da Lourency'nin penaltısını kurtardı.
Son 2 sezonda siyah beyazlı formayla normal sürelerde 2 penaltı kurtaran Ersin, penaltılarla beraber bu sayıyı 6'ya yükseltti.