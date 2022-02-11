Beşiktaş'ın altın eldiveni Ersin: Son 2 yılda 6 penaltı!

Son iki sezondaki maçların normal sürelerinde 2 penaltı kurtaran Beşiktaş'ın 21 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, seri penaltılarda da 4 kurtarış yapmayı başardı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın altın eldiveni Ersin: Son 2 yılda 6 penaltı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Şubat 2022 09:33
Beşiktaş'ın altyapısından yetişip kaleyi devralan, son dönemdeki performanslarıyla Avrupa devlerini peşine takan Ersin Destanoğlu, Göztepe karşısında normal sürede yaptığı kurtarışların yanı sıra seri Penaltı atışlarında da devleşti.

Rakiplerinin 2 penaltısında kalesini gole kapatan genç eldiven, takımına tur biletini getirdi. Önce Berkan Emir'in penaltısını kurtaran Ersin Destanoğlu, ardından da Lourency'nin penaltısını kurtardı.

Son 2 sezonda siyah beyazlı formayla normal sürelerde 2 penaltı kurtaran Ersin, penaltılarla beraber bu sayıyı 6'ya yükseltti. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.