Beşiktaş'ın Alman ekiplerine şansı tutmuyor!

UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 11. mağlubiyetini yaşadı.
Siyah-beyazlılar; Avrupa arenasında Alman takımlarıyla 14. kez karşı karşıya geldi.
"Siyah Beyazlılar", bu müsabakalarda 11. kez sahadan mağlup ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 2'sini kazanan Beşiktaş, birinde de berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar; Avrupa arenasında Alman takımlarıyla 14. kez karşı karşıya geldi.
"Siyah Beyazlılar", bu müsabakalarda 11. kez sahadan mağlup ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 2'sini kazanan Beşiktaş, birinde de berabere kaldı.