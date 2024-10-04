Beşiktaş'ın Alman ekiplerine şansı tutmuyor!

Eintracht Frankfurt'a kaybeden Beşiktaş, Avrupa'da Alman ekipleriyle oynadığı 14 maçta 11. yenilgisini aldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın Alman ekiplerine şansı tutmuyor!
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04 Ekim 2024 01:13
UEFA Avrupa Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 3-1 kaybeden Beşiktaş, Alman ekipleriyle Avrupa kupalarında oynadığı maçlarda 11. mağlubiyetini yaşadı.

Siyah-beyazlılar; Avrupa arenasında Alman takımlarıyla 14. kez karşı karşıya geldi.

"Siyah Beyazlılar", bu müsabakalarda 11. kez sahadan mağlup ayrıldı. Söz konusu karşılaşmaların 2'sini kazanan Beşiktaş, birinde de berabere kaldı. 

 
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