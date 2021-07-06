Beşiktaş'ın Alex Teixeira'yı ikna turlarında son teklifi!

Beşiktaş, kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Alex Teixeira'ya 2+1 yıllık sözleşme için sezon başına 2 milyon euro, 1,5 milyon euro imza parası ve 500 bin euro bonus teklifi yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş'ın Alex Teixeira'yı ikna turlarında son teklifi!
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06 Temmuz 2021 00:45
Beşiktaş'ın kadrosuna katmaya çalıştığı Brezilyalı yıldız Alex Teixeira'yı ikna turlarına devam ettiği belirtiliyor.

Bonservisi elinde olan Brezilyalı isme Beşiktaş'ın 2 yıllık sözleşme karşılığında sezonluk 2 milyon euro garanti ücrete ek olarak 500 bin euro bonus teklif ettiği belirtiliyor. Ayrıca 2 yıllık teklife 1 yıllık opsiyon maddesinin de eklendiği belirtiliyor.

İtalyan basına yansıyan detaylara göre Beşiktaş'ın ayrıca Teixeira'ya 1,5 milyon euro imza parası teklifi yaptığı ancak Brezilyalı yıldızın bu miktarı 2 milyona çekilmesini istediği ifade ediliyor.

2016'da Vasco Da Gama ve Shakhtar Donetsk maceralarının ardından Çin Ligi'nde Jiangsu Suning'e giden Alex Teixeira burada 5 sezonda 148 maça çıkıup 73 gol attı.




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