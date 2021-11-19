Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu açıklandı

Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu açıklandı.

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Beşiktaş'ın Alanyaspor kadrosu açıklandı
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19 Kasım 2021 13:06
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanına konuk olacak Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Siyah-beyazlılardan yapılan açıklamada, Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala, Salih Uçan, Gökhan Töre'nin kafilede olmadığı belirtildi.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:

Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Georges-Kevin N'Koudou, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Güven Yalçın, Umut Meraş, Alex Teixeira


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