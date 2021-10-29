Ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta Efecan Karaca sesleri yükseliyor.



Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yerli takviyesi istemesi üzerine harekete geçen yönetim, Alanya formasıyla çok iyi bir sezon geçiren tecrübeli yıldıza kanca attı. Yalçın'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "2-3 bölgede onu kullanabilirim" dediği belirlendi. Siyah- Beyazlılar'ın devre arasında Akdeniz ekibine resmi teklif yapması bekleniyor.



TRABZONSPOR DA İLGİLENİYOR

Alanya ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki Efecan Karaca ile Trabzonspor da ilgileniyor. Milli futbolcunun iki kulübe de çok sıcak baktığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.



2017 YILINDA YILDIZI PARLADI

31 yaşındaki Efecan Karaca 2017-18 sezonundan itibaren ismini duyurmaya başladı. Alanyaspor'un çıkışında büyük rol oynayan tecrübeli yıldız 30 yaşında ilk kez milli formayı sırtına geçirmeyi başardı.





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