Beşiktaş'ın Aiham Ousou teklifine ret

Defansa takviye arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Aiham Ousou oldu.



İsveç basını, Beşiktaş'ın Slavia Prag forması giyen oyuncusu Aiham Ousou için resmi teklif yaptığını yazdı. Slavia Prag'a Ousou için 3,5 milyon eurodan biraz fazla bir teklif yaptığı belirtilen Beşiktaş'a Çekya kulübünün ise ret cevabı verdiği aktarıldı.



Ousou için Slavia Prag'ın 5.5 milyon euro talep ettiği belirtilirken elde edilecek bonservisin bir bölümünün ise oyuncunun eski kulübüne ödeneceği belirtildi.



İsveç Milli Takımı'nda da oynayan 23 yaşındaki Irak asıllı Aiham Ousou, 2021 yılında Hacken'den Slavia Prag'a 600 bin euroya imza atmıştı.





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