Beşiktaş'ın Ada'dan orta saha hedefi

İngiliz basını, Beşiktaş'ın Sheffield Wednesday forması giyen orta saha Fisayo Dele-Bashiru ile ilgilendiği yazdı. 21 yaşındaki futbolcuya ayrıca Türkiye'den Antalyaspor'un da ilgisinin olduğu belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Beşiktaş'ın Ada'dan orta saha hedefi
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23 Ağustos 2022 15:58
Orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş için İngiltere'den yeni bir isim gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ VE ANTALYASPOR

Ada basınında yer alan haberde; siyah-beyazlıların, Sheffield Wednesday forması giyen 21 yaşındaki Fisaya Dele-Bashiru ile ilgilendiği aktarıldı.

Nijerya uyruklu İngiliz futbolcuya ayrıca Türkiye'den Beşiktaş dışında Antalyaspor'un da ilgisinin olduğu ifade edildi.

İKİ TEKLİFE RET

Öte yandan Blackpool'un da genç futbolcu için iki teklifinin reddedildiği belirtilirken, bu tekliflerin 1 milyon euro'dan yüksek olduğunun altı çizildi. Bristol City'nin de orta saha oyuncusu için devrede olduğu öne sürüldü.

Dele-Bashiru'nun geçen sezonki performansına da değinilirken, Sheffield Wednesday formasıyla 24 maça çıktığı ve bir gol, bir asistlik yaptığı vurgulandı.

MANCHESTER CITY'DE YETİŞTİ

Manchester City akademisinden yetişen ve 2020 yazında Sheffield Wednesday'e transfer olan 21 yaşındaki futbolcunun, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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