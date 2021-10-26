Beşiktaş'ın acil durum butonu: Necip Uysal!

ASİST YAPTI, KİLİDİ AÇTI

ALTI MAÇ SONRA 11'DE GÖREV ALDI

SON BÖLÜMDE SAKAT SAKAT OYNADI

Beşiktaş'ta sürpriz şekilde derbiye stoper olarak çıkan Necip Uysal, gösterdiği performansla siyah beyazlı taraftarlardan alkış aldı.Mbaye Diagne'ye birebir markaj uygulayarak oyuna başlayan Necip, 4 ikili mücadele kazanırken 5 hava topunun da 2'sini almayı başardı. Beşiktaş'ın tecrübeli kaptanı, 4 kez top uzaklaştırırken 2 kez de pas arası yaptı. Necip, 1 de top çalma ile oynadı.Necip, birebir marke ettiği Mbaye Diagne'ye de hiç şut şansı vermedi.Temaslı bir oyun oynayan Necip, maçı 3 kez faul yaparak tamamladı.Oyunun hücum yönünde geriden oyun kurulumuna yardımcı olan Necip, 47 pas atarken bunlarda %89.4 isabetle oynadı. 4 başarılı uzun pas yapan Necip, 43 kez kısa pas yaptı.Necip, Beşiktaş'ın galibiyet golünde ise ön direkten topu arka direğe aşırıp Cyle Larin'e asisti yaparak kilidi açan isim oldu.Derbi maçta ilk 11'de şans bulan kaptan Necip Uysal, 6 maç sonra bu şansı yakaladı.Resmi maçlarda son olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki Fraport TAV Antalyaspor müsabakasında ilk 11'de görev alan Necip, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil oldu. Necip, Antalyaspor maçının ardından sakatlığı nedeniyle Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax ve Süper Lig'deki Adana Demirspor ile Altay maçlarında kadroda yer alamamıştı.Siyah-beyazlı futbolcu, Sporting Lizbon karşılaşmasında ise yedeklerde yer almasına rağmen şans bulamamıştı.Beşiktaş'ta stoperde görev alan kaptan Necip Uysal, son bölümde sakatlık yaşadı. Baldırından sakatlanan Necip, yaşadığı soruna rağmen bir süre daha oyuna devam etti. Bir pozisyonda topa müdahale eden Necip, kenar yönetimine değişiklik konusunda işarette bulundu. Necip daha sonra yerini Welinton'a bıraktı.