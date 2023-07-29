Beşiktaş'ın Aboubakar'dan beklentisi büyük

Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arasında Al Nassr'dan transfer edilen Vincent Aboubakar, gelir gelmez farkını göstermişti.
Süper Lig'de 16 maçta 13 gol ve 2 asistle oynayan Aboubakar, yeni sezona da çok iyi başladı. 3-1 kazanılan Tirana maçında Muleka'ya harika bir asist yapan Kamerunlu yıldızdan taraftarlar çok şey bekliyor.
Aboubakar da rövanşta ise bu kez ağları havalandırmak istiyor.
Süper Lig'de 16 maçta 13 gol ve 2 asistle oynayan Aboubakar, yeni sezona da çok iyi başladı. 3-1 kazanılan Tirana maçında Muleka'ya harika bir asist yapan Kamerunlu yıldızdan taraftarlar çok şey bekliyor.
Aboubakar da rövanşta ise bu kez ağları havalandırmak istiyor.