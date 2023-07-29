Beşiktaş'ın Aboubakar'dan beklentisi büyük

Beşiktaş'ın Tirana ile oynadığı maçta etkili bir performans ortaya koyan Vincent Aboubakar, rövanşta fileleri havalandırmak istiyor. Taraftarlar da Kamerunlu golcüden çok şey bekliyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın Aboubakar'dan beklentisi büyük
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29 Temmuz 2023 12:37
Beşiktaş'ta geçen sezonun devre arasında Al Nassr'dan transfer edilen Vincent Aboubakar, gelir gelmez farkını göstermişti.

Süper Lig'de 16 maçta 13 gol ve 2 asistle oynayan Aboubakar, yeni sezona da çok iyi başladı. 3-1 kazanılan Tirana maçında Muleka'ya harika bir asist yapan Kamerunlu yıldızdan taraftarlar çok şey bekliyor.

Aboubakar da rövanşta ise bu kez ağları havalandırmak istiyor.

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