Beşiktaş'ın 7. harikası Vincent Aboubakar!

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar'ın yüksek performansı devam ediyor.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın 7. harikası Vincent Aboubakar!
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23 Nisan 2023 13:23
Vincent Aboubakar
Vincent Aboubakar
Beşiktaş
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Vincent Aboubakar ilk 4 maçı boş geçtikten sonra bir coştu, tam coştu.

Son dönemde sadece Trabzonspor karşılaşmasını boş geçen ve Giresunspor maçında da duble yapan Kamerunlu futbolcu böylece 7 maçta rakip fileleri tam 7 kez havalandırdı.

Aboubakar, Başakşehir maçında attığı golün yanı sıra bir de asist katkısı vermişti. 

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