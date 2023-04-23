Beşiktaş'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden Vincent Aboubakar ilk 4 maçı boş geçtikten sonra bir coştu, tam coştu.



Son dönemde sadece Trabzonspor karşılaşmasını boş geçen ve Giresunspor maçında da duble yapan Kamerunlu futbolcu böylece 7 maçta rakip fileleri tam 7 kez havalandırdı.



Aboubakar, Başakşehir maçında attığı golün yanı sıra bir de asist katkısı vermişti.



