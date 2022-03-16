Beşiktaş'ın 6 yeni hoca adayı!

Beşiktaş'ta gelecek sezon için birçok teknik adamla yapılan görüşmeler Önder Karaveli'nin akıbetinin netleşmemesi nedeniyle beklemeye alınmıştı.



Ancak siyah-beyazlıların Türkiye Kupası'na havlu atmasının ardından ligde de Galatasaray'a kaybetmesi deneyimli hocanın kredisini tamamen tüketti.



Taraftarların da baskısının ardından dün yönetim kurulu Başkan Ahmet Nur Çebi öncülüğünde Vodafone Park'ta olağanüstü toplandı.



İKİSİ GİZLİ TOPLAM 6 ADAY



Teknik direktör konusunda yabancı ve yerli adaylarla ilgili görüş alışverişi yapıldı.



Sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın listesindeki Daniel Farke, Esprito Santo ve Jindrich Trpisovsky dışında adı gizli tutulan iki isim ile ilgili yönetimin fikir beyan ettiği toplantıda Başkan Çebi, Şenol Güneş'in adını zikrederek yöneticilerine sordu.



Net karar çıkmasa da Çebi, Güneş'i bir kez daha masaya taşıyarak yerlide listesinde bir numara olarak işaret etti.



ÖNDER KARAVELİ YÖNETİMİNDE BEŞİKTAŞ



SÜPER LİG

- Beşiktaş-Kayseri: 4-2

- F.Bahçe-Beşiktaş: 2-2

- Beşiktaş-Göztepe: 2-1

- Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

- Ç. Rizespor-Beşiktaş: 2-2

- Beşiktaş-Gaziantep FK: 1-0

- Karagümrük-Beşiktaş: 0-1

- Y. Malatya-Beşiktaş: 1-1

- Beşiktaş-Antalya: 0-0

- Adana Demir-Beşiktaş: 1-1

- Beşiktaş-Altay: 1-0

- Sivas-Beşiktaş: 2-3

- Beşiktaş-Başakşehir: 2-2

- G.Saray-Beşiktaş: 2-1



ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI

- Beşiktaş-Altay: 1-0

- Beşiktaş-Göztepe: 0-0 (Pen: 3-1)

- Beşiktaş-Kayseri: 1-2



SÜPER KUPA

- Beşiktaş-Antalya: 1-1 (Pen: 4-2)





İLGİLİ VİDEO