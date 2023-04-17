Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi noktalandı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi
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17 Nisan 2023 00:27
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son oynadığı 5 maçta 15 puan elde eden siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında 2 puan bıraktı.

Beşiktaş, ligde puanını 56'ya yükseltirken, 3. sıradaki yerini korudu.

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