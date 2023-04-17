Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'la 0-0 berabere kalan Beşiktaş'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son oynadığı 5 maçta 15 puan elde eden siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında 2 puan bıraktı.
Beşiktaş, ligde puanını 56'ya yükseltirken, 3. sıradaki yerini korudu.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde son oynadığı 5 maçta 15 puan elde eden siyah-beyazlı takım, Trabzon deplasmanında 2 puan bıraktı.
Beşiktaş, ligde puanını 56'ya yükseltirken, 3. sıradaki yerini korudu.
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