Beşiktaş'ın 3 stoperi Afrika Kupası'nda

Beşiktaş'ın as stoperi Omar Colley ve yeni transferler Daniel Amartey ile Eric Bailly, Afrika Milletler Kupası'na katılma hakkı kazandı. Bu durum, Beşiktaş'ın savunmasını oldukça zayıflatacak.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın 3 stoperi Afrika Kupası'nda
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12 Eylül 2023 11:08
Son güncelleme 12 Eylül 2023 11:09
Beşiktaş'ın as stoperi Omar Colley ve ilk 11'e aday yeni transferler Daniel Amartey ile Eric Bailly'nin ülkeleri, Afrika Milletler Kupası biletini aldı.

Colley'li Gambiya, 2-0 geriye düştüğü maçta Kongo karşısında 90'da 2-2'yi bulup turnuva bileti aldı. Amartey'li Gana ve Bailly'li Fildişi Sahilleri de organizasyonda boy gösterecek. Üç futbolcu da kadrolara alınırsa Beşiktaş ocak-şubat fikstüründe en az dört maçta üç as stoperinden faydalanamayacak.



Eldeki stoperler Necip Uysal ve sakatlığını yeni atlatan Tayyip TalhaEmrecan Uzunhan da en iyi ihtimalle ocak sonu sahalara dönecek.  

 
 

 

 

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