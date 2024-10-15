Beşiktaş'ın 22 günde, 6 maçlık zorlu fikstürü

Beşiktaş'ı milli ara sonrası yoğun bir fikstür bekliyor. Siyah-Beyazlılar, bir sonraki milli araya kadar iki kulvarda 22 günde 6 maça çıkacak.
20 Ekim'de Konyaspor ile başlayacak zorlu serinin ardından Kartal; art arda çok zor iki deplasmana çıkacak. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, 24 Ekim Perşembe günü Lyon, 28 Ekim Pazar günü de Galatasaray ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 36. ve son sırada bulunan Beşiktaş için Lyon sınavı büyük önem taşıyor. 4 gün sonra oynanacak Galatasaray derbisi de zirve yarışında hem puan hem de moral açısından belirleyici olacak.
DOĞRU ROTASYON
Kasım ayının ilk haftasındaki Kasımpaşa ve Malmö sınavları da yine iki kulvardaki gidişata doğrudan etki edecek. Zorlu maç takvimi, milli aradan hemen önce yine güçlü bir rakip önünde son bulacak: Başakşehir.
Siyah-Beyazlı teknik ekip, bu süreci hasarsız veya en az hasarla atlatabilmek için kadroda doğru rotasyonu bulmaya çalışacak.
İşte Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür:
20.10.24 Konyaspor
24.10.24 Lyon (d)
28.10.24 Galatasaray (d)
02.11.24 Kasımpaşa
06.11.24 Malmö
10.11.24 Başakşehir (d)
20 Ekim'de Konyaspor ile başlayacak zorlu serinin ardından Kartal; art arda çok zor iki deplasmana çıkacak. Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, 24 Ekim Perşembe günü Lyon, 28 Ekim Pazar günü de Galatasaray ile karşılaşacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 36. ve son sırada bulunan Beşiktaş için Lyon sınavı büyük önem taşıyor. 4 gün sonra oynanacak Galatasaray derbisi de zirve yarışında hem puan hem de moral açısından belirleyici olacak.
DOĞRU ROTASYON
Kasım ayının ilk haftasındaki Kasımpaşa ve Malmö sınavları da yine iki kulvardaki gidişata doğrudan etki edecek. Zorlu maç takvimi, milli aradan hemen önce yine güçlü bir rakip önünde son bulacak: Başakşehir.
Siyah-Beyazlı teknik ekip, bu süreci hasarsız veya en az hasarla atlatabilmek için kadroda doğru rotasyonu bulmaya çalışacak.
İşte Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür:
20.10.24 Konyaspor
24.10.24 Lyon (d)
28.10.24 Galatasaray (d)
02.11.24 Kasımpaşa
06.11.24 Malmö
10.11.24 Başakşehir (d)