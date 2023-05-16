Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden Premier Lig'den talip

Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızları Nathan Redmond ve Romain Saiss'a Nottingham Forest talip oldu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş'ın 2 yıldızına birden Premier Lig'den talip
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16 Mayıs 2023 09:22
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yönetim, kadrosunda bulunan önemli isimleri de yeni döneme taşımak için çaba sarf ediyor.

Bu isimlerin başında Romain Saiss geliyor. Fas Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda oldukça başarılı bir görüntü sergilemesinin ardından Beşiktaş'ta aynı etkiyi yapamayan tecrübeli stopere devre arasında olduğu gibi şimdi de Nottingham Forest talip... İngiliz ekibi, 32 yaşındaki stoperi lig bitiminde renklerine bağlamak istiyor.

Kazancı'dan yoğun mesai

Nottingham, sadece Saiss'i değil, Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Nathan Redmond'u da radarına aldı. İngiliz kanat oyuncusunun sezon sonunda Beşiktaş ile sözleşmesinin bitmesini göz önünde bulunduran kulüp, başarılı futbolcuyla menajeri aracılığıyla ilk teması kurdu.

İki futbolcuyla da yola devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar ise ikna turlarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yoğun mesai harcıyor.



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