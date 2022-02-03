Beşiktaş'ın 2 yeni hedefi: Boupendza & Abdülkerim!

Beşiktaş, yeni sezona güçlü ve hazır girebilmek için geleceğe dönük transfer çalışmalarını sürdürüyor.



Bu kapsamda ilk hamlesini Gedson Fernandes'le yapan siyah-beyazlılar, Konyaspor'un milli savunmacısı Abdülkerim Bardakçı ve geçtiğimiz sezon Hatayspor ile gol krallığı yaşayarak Al Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza ile de ilgileniyor.



ABDÜLKERİM İSTENECEK



Kartal, sezon başından bu yana stoper mevkii için listenin ilk sırasında yer alan Abdülkerim'i Konyaspor'dan resmen isteyecek. Konya'ya bonservis bedeli ve oyuncu teklifinde bulunulacak.



GOL YOLLARINA BOUPENDZA



Beşiktaş, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı ise Aaron Boupendza ile aşmayı düşünüyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de talip olduğu 25 yaşındaki futbolcuyu rakibinin aksine gelecek sezon için kadrosuna katmayı düşünüyor.



