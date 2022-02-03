Beşiktaş'ın 2 yeni hedefi: Boupendza & Abdülkerim!

Gelecek sezonun ilk hamlesini Gedson Fernandes'le yapan siyah-beyazlılar, transferde dur durak bilmiyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Beşiktaş'ın 2 yeni hedefi: Boupendza & Abdülkerim!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Şubat 2022 08:54
Beşiktaş, yeni sezona güçlü ve hazır girebilmek için geleceğe dönük transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ilk hamlesini Gedson Fernandes'le yapan siyah-beyazlılar, Konyaspor'un milli savunmacısı Abdülkerim Bardakçı ve geçtiğimiz sezon Hatayspor ile gol krallığı yaşayarak Al Arabi'ye transfer olan Aaron Boupendza ile de ilgileniyor.

ABDÜLKERİM İSTENECEK

Kartal, sezon başından bu yana stoper mevkii için listenin ilk sırasında yer alan Abdülkerim'i Konyaspor'dan resmen isteyecek. Konya'ya bonservis bedeli ve oyuncu teklifinde bulunulacak.

GOL YOLLARINA BOUPENDZA

Beşiktaş, gol yollarında yaşanan sıkıntıyı ise Aaron Boupendza ile aşmayı düşünüyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'nin de talip olduğu 25 yaşındaki futbolcuyu rakibinin aksine gelecek sezon için kadrosuna katmayı düşünüyor. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.