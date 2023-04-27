Beşiktaş'ın 12 dakikalık imha planı!

Ligin ilk 2 sırasında yer alan Galatasaray ile Fenerbahçe'nin haftayı kayıpla geçmesi, Beşiktaş'ın pazar günü lig lideri ile oynayacağı derbinin önemini daha da arttırdı.



Zirve yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde yer alan siyah beyazlılar 3-0 hükmen galip sayılacağı Gaziantep maçının dışındaki 5 karşılaşmayı kayıpsız geçerek az olan umudunu son ana kadar sürdürmek istiyor. Şenol Güneş ve ekibi rakibi analiz için yoğun mesai harcarken siyah beyazlıların en önemli referans noktası Galatasaray'ın oynadığı son Karagümrük maçı.



BORİNİ-DİAGNE'NİN GOLLERİNE İNCELEME



3. dakikada öne geçtiği maçta 18 ve 30. dakikalar arasında tam 3 kez topu ağlarından çıkaran sarı kırmızılıların 12 dakikalık süreçte yaşadığı zaaflar siyah beyazlılar tarafından mercek altına alındı.



Galatasaray'ın o süreçte orta sahada ve savunmada yaşadığı problemleri analiz eden Güneş ve ekibi bunların üzerine çalışmalar yaptırarak ezeli rakibini seyircisi önünde mağlup etmeyi planlıyor.



Borini ve Diagne'nin attığı gollerde Galatasaray'ın yaptığı hatalar da siyah beyazlı takımın Derbi planında en önemli koz olarak öne çıkıyor.



