Beşiktaş, imza için Trabzonspor'un onayını bekliyor!

Yusuf Yazıcı; Türkiye'den herhangi bir takıma kiralanır veya satılırsa; Lille kulübü Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli ödemek zorunda kalacak. Bu maddenin devreye girmemesi için Trabzonspor'un Yusuf'un Beşiktaş'a transferine onay vermesi gerekiyor.

Haber; Fotomaç, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, imza için Trabzonspor'un onayını bekliyor!
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12 Mayıs 2023 13:12
Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verirken; siyah-beyazlıların deneyimli hocasının, milli takımdan öğrencisi olan ve bonservisi Lille'de bulunan Yusuf Yazıcı'yla görüştüğü ve oyuncuyu ikna ettiği ifade edilmişti.

Ancak bordomavililerin, Lille ile yaptığı sözleşmeye göre Yusuf'un başta takıma gitmesi ya da kiralanması zor görünüyor. Çünkü 26 yaşındaki oyuncu Türkiye'den herhangi bir takıma kiralanır veya satılırsa; Lille kulübü Trabzonspor'a 20 milyon euro tazminat bedeli ödemek zorunda kalacak.

Bu maddenin devreye girmemesi için Trabzonspor'un Yusuf'un transferine onay vermesi gerekiyor. 

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