Beşiktaş, ilk transferini yapıyor!

Gelecek sezon çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Edwin Gyasi transferinde son aşamaya geldi.

Haber; Sporx.com
Beşiktaş, ilk transferini yapıyor!
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17 Temmuz 2020 22:31
Beşiktaş'ın Edwin Gyasi ile kadrosunu güçlendirmesini an meselesi.

beIN Sports'un haberine göre, siyah beyazlılar Ganalı futbolcu ile masaya otururken pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Siyah beyazlıların 700 bin euro maaş karşılığında futbolcuyla görüşme yaptığı ve olumlu sonuç aldığı öğrenildi.

Bonservis ücreti ödenmeyecek olan futbolcu için 2 +1 yıllık bir sözleşme planı belirlenirken son temas için sezonun tamamlanması bekleniyor.

Hızlı oyun yapısı ve tekniği ile dikkat çeken futbolcu için teknik heyetin de onay verdiği gelen haberler arasında.

"BEŞİKTAŞ BÜYÜK KULÜP"

Daha önce Beşiktaş'ta oynamanın rüya gibi olacağını açıklayan kanat oyuncusu; "Beşiktaş çok büyük bir kulüp. Şu an için transfer hakkında bir şey söyleyemem. Neler olacağını göreceğiz." demişti.

Edwin Gyasi, geçtiğimiz sezon takımı CSKA Sofya ile 22 lig maçına çıktı. Ganalı kanat oyuncusu bu maçlarda takımına 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.



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