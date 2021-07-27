Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk hazırlık maçında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0'lık skorla kazandı.Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol, 48. dakikada takıma geri dönen Güven Yalçın'dan geldi.Mücadeleye Beşiktaş, Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Welinton Souza, Serdar Saatçı, Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Salih Uçan, Adem Ljajic, Gökhan Töre, Georges Nkoudou ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.Siyah-beyazlılarda ikinci yarıda Utku, Rıdvan, Josef, Nkoudou, Salih, Ljajic ve Serdar oyundan çıkarken, Ersin, Nsakala, Atiba, Kenan, Mehmet, Kartal ve Oğuzhan oyuna dahil oldu.24 Temmuz-4 Ağustos tarihlerinde İspanya'da yapacağı kampı koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle iptal eden Beşiktaş, ikinci hazırlık maçında 31 Temmuz Cumartesi günü Kayserispor'la karşılaşacak. Kara Kartal, 3. hazırlık maçında ise 6 Ağustos Cuma günü Süper Lig 'in yeni ekibi Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.Utku, Necip, Welinton, Serdar, Rıdvan, Josef, Salih, Ljajic, Gökhan, Nkoudou, GüvenVolkan, Caiçara, Duarte, Ravil, Lucas Lima, TOlga, Zulj, Berkay, Ömer Ali, Visca, Gulbrandsen