Beşiktaş, ilk kez kalesini gole kapattı

Ligde ve Avrupa'da daha önceki 7 maçta da gol yiyen Beşiktaş, bu sezon ilk kez kalesini gole kapattı.

Haber; AA, Fotoğraf; Besiktas.com.tr
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Beşiktaş, ilk kez kalesini gole kapattı
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01 Kasım 2020 21:29
Bu sezon kötü savunmasıyla dikkati çeken Beşiktaş, Yeni Malatyaspor'a gol izni vermedi.

Ligde ve Avrupa'da daha önce oynadığı 7 maçta da gol yiyen siyah-beyazlı ekip, Yeni Malatyaspor mücadelesini gol yemeden tamamlamayı başardı.

- Larin'den 4. gol

Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü atan Cyle Larin, bu sezon dördüncü kez fileleri havalandırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemede Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 yenildiği maçta takımının tek golünü atan Kanadalı futbolcu, Süper Lig'de ise Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor karşılaşmalarında meşin yuvarlağı filelere gönderdi.



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