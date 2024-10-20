Beşiktaş, ilk kez gündüz maçına çıkıyor

Milli ara öncesinde Gaziantep FK karşısında son dakika golüyle iki puan bırakan Beşiktaş, bugün sahasında saat 16.00'da Konyaspor'u ağırlayacak.
Bu sezon ilk kez gündüz maçına çıkacak siyah-beyazlılar Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı üç maçını da kazanmıştı. Evinde ağırladığı Antalyaspor, Sivasspor ve Eyüpsporspor maçlarının ilk yarılarını önde kapatan Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, yine skor üstünlüğünü erkenden eline geçirmeye çalışacak.
Beşiktaş'ta Paulista ile Kosova milli takımından sakat dönen Rashica forma giyemeyecek.
Bu sezon ilk kez gündüz maçına çıkacak siyah-beyazlılar Tüpraş Stadyumu'nda oynadığı üç maçını da kazanmıştı. Evinde ağırladığı Antalyaspor, Sivasspor ve Eyüpsporspor maçlarının ilk yarılarını önde kapatan Giovanni van Bronckhorst'un öğrencileri, yine skor üstünlüğünü erkenden eline geçirmeye çalışacak.
Beşiktaş'ta Paulista ile Kosova milli takımından sakat dönen Rashica forma giyemeyecek.