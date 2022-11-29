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Beşiktaş, ilk hazırlık maçına çıkıyor

Lige verilen arada hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile bir hazırlık maçı yapacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Beşiktaş, ilk hazırlık maçına çıkıyor
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29 Kasım 2022 09:58
Süper Lig'in ikinci etabı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada ilk hazırlk maçını İstanbulspor ile oynayacak.

Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından yayınlanacak.

Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan siyah-beyazlılar, bu sezon İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı mücadelede 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.

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