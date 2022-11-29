Beşiktaş, ilk hazırlık maçına çıkıyor

Süper Lig'in ikinci etabı için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Dünya Kupası nedeniyle verilen arada ilk hazırlk maçını İstanbulspor ile oynayacak.



Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 19:00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından yayınlanacak.



Şenol Güneş yönetiminde çıkış arayan siyah-beyazlılar, bu sezon İstanbulspor ile deplasmanda oynadığı mücadelede 2 kez öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlik ile ayrılmıştı.





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