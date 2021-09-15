Beşiktaş ilk gollerini Şampiyonlar Ligi'nde yedi

Beşiktaş, bu sezon resmi maçlarda ilk gollerini Borussia Dortmund'tan yedi.



Ligde oynadığı 4 maçta kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekibe, bu sezonki ilk resmi golü 20. dakikada Bellingham attı.



Beşiktaş ayrıca Borussia Dortmund karşısında bu sezon ilk kez resmi bir maçta mağlubiyet yaşamış oldu.



Aynı zamanda, teknik adamlık kariyerinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Devler Ligi" macerası da mağlubiyetle başladı.



Montero siftah yaptı



Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve bu sezon yeniden transfer edilen Montero, Borussia Dortmund karşısında ilk gol sevincini yaşadı.



Bu sezon aynı zamanda ilk kez siyah-beyazlı formayla sahaya çıkan İspanyol savunma oyuncusu, 90+4. dakikada kullanılan serbest vuruşta meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımının tek golünü atan isim oldu.



