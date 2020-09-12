Beşiktaş ile Trabzonspor 131. randevusuna çıkıyor

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'de 13 Eylül günü Trabzon'da yapacakları maçla 131. kez karşı karşıya gelecek. Trabzonspor'un 2-0 galibiyetiyle 11 Ekim 1973'te başlayan 47 yıllık rekabette, geride kalan 130 resmi karşılaşmanın 53'ünü Beşiktaş, 45'ini bordo-mavili ekip kazandı, 32 maçta ise taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı.



Siyah-beyazlıların 179 golüne, bordo-mavililer 145 golle karşılık verdi.



- Beşiktaş son 17 maçta sadece 3 kez yenildi



Beşiktaş, Süper Lig'de rakibiyle yaptığı son 17 maçta sadece 3 kez mağlup oldu.



İki takım arasındaki son 17 randevuda siyah-beyazlılar 7, bordo-mavililer 3 galibiyet aldı, 7 müsabaka da berabere sonuçlandı.



Trabzonspor, söz konusu dönemdeki galibiyetlerden birini 22 Ağustos 2015'te İstanbul'da rakibini 2-1 yenerek elde etti. Trabzonspor, diğer iki galibiyetini ise evinde aldı. 18 Mayıs 2019'da Beşiktaş'a 2-1 üstünlük kuran Trabzonspor, geçen sezonki iç saha mücadelesini ise 4-1 kazandı.



İki takım arasında geçen sezon İstanbul'da oynanan lig mücadelesi 2-2 beraberlikle tamamlandı.



Bordo-mavili ekip, rakibiyle yaptığı son 14 lig maçında da kalesini gole kapatamadı.



- Ligde de Beşiktaş önde



Beşiktaş ile Trabzonspor arasında ligde yapılan maçlardaki galibiyet sayısında 2 farkla siyah-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor.



Geride kalan 94 lig maçında Beşiktaş 36, Trabzonspor 34 galibiyet aldı, 24 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.



Ligde Beşiktaş'ın attığı 134 gole, Trabzonspor 107 golle karşılık verdi.



- Farklı skorlar



Beşiktaş, bordo-mavili rakibi karşısındaki en farklı galibiyetini 20 Kasım 1993'te İstanbul'da yapılan lig maçında 7-1'lik skorla aldı.



Siyah-beyazlılar ayrıca, rakibini 2001-2002 ve 2003-2004 sezonlarında 5-0, 1994-1995'te de 4-0 yendi.



Trabzonspor ise Beşiktaş karşısındaki en farklı galibiyetini 11 Mart 1997'de Ankara'daki Başbakanlık Kupası maçında 4-0'lık sonuçla elde etti.



- Trabzon'daki lig maçları



Trabzonspor, evinde yaptığı lig maçlarında rakibine karşı galibiyet sayısında üstünlük kurdu.



İki takım lig maçlarında Trabzon'da 46 kez karşı karşıya gelirken, bordo-mavili ekip bunların 23'ünü kazanmayı bildi. Beşiktaş 14 kez sahadan galip ayrılırken, taraflar 9 maçta ise eşitliği bozamadı.



42'si Hüseyin Avni Aker Stadı, 4'ü Medical Park Stadı'ndaki lig maçlarında Trabzonspor 66, Beşiktaş ise 57 gol attı.



Geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 4-1 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.



Bu arada iki takım arasında 2005-2006 sezonunda Trabzon'da yapılması gereken lig maçı, bordo-mavili takımın cezası nedeniyle İzmir'de oynanmış ve Beşiktaş 2-1 galip gelmişti.



- Trabzonspor evindeki son 2 maçı kazandı



Evinde 2012-2013 sezonundan itibaren 6 sezon rakibini yeneyemeyen Trabzonspor, iç sahadaki son 2 karşılaşmayı ise kazanmayı bildi.



Ligde 21 Nisan 2012 tarihinde Süper Final Şampiyonluk Grubu maçında 1-0'lık skorla kazandığı maçın ardından 6 lig karşılaşmasında Beşiktaş'a karşı 4 yenilgi, 2 beraberlik yaşayan Trabzonspor, 2018-2019'da 2-1'lik üstünlükle bu hasreti sonlandırdı.



Bordo-mavili ekip, geçen sezonki karşılaşmayı ise 4-1 kazandı.



Evinde son 9 maçta 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 2 beraberlik alan Trabzonspor, Beşiktaş'a 10 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.



