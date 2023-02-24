Spor Toto Süper Lig ekibi Kayserispor'dan Beşiktaş'a transfer olan Onur Bulut ile ilgili tartışmalar devam ediyor.



Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, Beşiktaş ile Onur meselesi yüzünden sürtüşme halinde olduklarını söyledi.



Onur Bulut'un Kayserispor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attığını ve şartları yerine getirmesi durumunda sorun bulunmadığını belirten Koç, Beşiktaş'ın transfer hamlesinin bedelinin ağır olacağını belirtti.



Şu aşamada Beşiktaş ile savaş içinde olduklarını belirten Koç, "Bugün gülen, yarın ağlar" ifadeleri ile siyah-beyazlılara gönderme yaptı.



Haber: Faruk AYDEMİR





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