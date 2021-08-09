Beşiktaş ile Spartak Moskova arasında Ljajic zirvesi!

Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Adem Ljajic için yeni bir talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş ile Spartak Moskova arasında Ljajic zirvesi!
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09 Ağustos 2021 09:38
Transferde gaza basan ve son olarak Alex Teixeira'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta takımdan ayrılması beklenen oyuncuların başında ise Adem Ljajic geliyor.

Siyah-beyazlılarda gözden düşen Sırp yıldıza geçtiğimiz günlerde talip olan Rus ekibi Spartak Moskova'nın, tecrübeli futbolcu için yeniden harekete geçtiği belirtildi.

Beşiktaş Yönetimi'nin, Rus ekibinden gelen teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Adem Ljajic; geçtiğimiz sezon 24 resmi maçta görev aldı, 2 gol - 5 asist kaydetti.


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