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Beşiktaş ile Sivasspor 23. randevuda

Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de Cumartesi günü 23. kez kozlarını paylaşacak

Kaynak: AA
Beşiktaş ile Sivasspor 23. randevuda
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22 Aralık 2017 12:37
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de Cumartesi günü 23. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 22 lig maçında Beşiktaş 11, Sivasspor 6 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabetteki son 4 müsabakayı kazanan Beşiktaş'ın toplam 28 golüne, Sivasspor 22 golle yanıt verdi.

- Sivas'taki maçlar

İki takım arasında Sivas'ta yapılan 11 lig maçından 7'sini Beşiktaş, 2'sini Sivasspor kazandı, 2 müsabaka da berabere bitti.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda Beşiktaş 13, Sivasspor ise 9 gol attı.

- Golsüz maç yok

Taraflar arasındaki 22 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi. İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

 

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