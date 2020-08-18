Beşiktaş ile Papiss Cisse arasında sözleşme pazarlığı

Beşiktaş santrfor arayışında rotayı Papiss Cisse'ye çevirirken, Senegalli oyuncu ile yapılan görüşmelerde de pürüz çıktı.



Daha önce yıllığı 1 milyon Euro'ya Cisse ile prensipte anlaşan siyah-beyazlılar, bu teklifi değiştirerek 700 bin Euro garanti para ve 300 bin Euro'luk bonuslardan oluşan yeni bir sözleşme önerdi. Ancak Senegalli oyuncu bu yeni anlaşmaya soğuk baktı.



35 yaşındaki golcü, Beşiktaş'tan 1+1 yerine 2 yıllık sözleşme ile birlikte yıllık ücretinin de 900 bin Euro olmasını istiyor.



Tarafların orta yolu bulması beklenirken, Beşiktaş cephesi Cisse'yi perşembe günü UEFA'ya verilecek Şampiyonlar Ligi listesine yazdırmak için transferi bir an önce bitirmeyi hedefliyor.



ALANYASPOR'DA DİKKAT ÇEKEN RAKAM



Alanyaspor formasıyla 2 sezonda 65 maça çıkıp 42 gollük performans ortaya koyan Cisse, Akdeniz ekibinin son dönemde yaşadığı büyük çıkışın ana mimarı olarak ön plana çıkıyor.



Ailesiyle beraber İngiltere'de tatilde bulunan tecrübeli golcünün, Beşiktaş'tan gelecek haberin ardından zaman kaybetmeden İstanbul'a gelip çalışmalara başlaması planlanıyor.



