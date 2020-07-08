Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. kez karşı karşıya

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
Beşiktaş ile Kasımpaşa 34. kez karşı karşıya
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08 Temmuz 2020 11:30
Beşiktaş ile Kasımpaşa, 9 Temmuz'da yapacakları maçla lig tarihinde 34. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 33 maçın 22'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Siyah-beyazlıların 71 golüne, lacivert-beyazlılar 35 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maç, 3-2 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

- Beşiktaş, evindeki son 3 maçı kazandı

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile evinde yaptığı son 3 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Siyah beyazlı takım, rakibini Vodafone Park'ta geçen sezon 3-2, 2017-2018 sezonunda 2-1, 2016-2017 sezonunda da 4-1 mağlup etti.



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