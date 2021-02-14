Beşiktaş ile Gençlerbirliği 94. randevuda

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, pazartesi günü yapacakları maçla Süper Lig'de 94. kez karşı karşıya gelecek.



İki takım arasında geride kalan maçlarda siyah-beyazlıların 53 galibiyetine karşılık, kırmızı-siyahlılar sadece 9 kez kazandı, taraflar 31 müsabakada ise eşitliği bozamadı.



Lig maçlarında Beşiktaş'ın 150 golüne, Gençlerbirliği 64 golle karşılık verdi.



- Son 11 maçta Beşiktaş 7 kez kazandı



Beşiktaş, Gençlerbirliği ile yaptığı son 11 maçta iki kez mağlup oldu.



Rakibini 7 kez yenen siyah-beyazlı ekip, iki karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.



- Gençlerbirliği 20 yıllık hasretini bu sezon sonlandırdı



Bu sezon iki takım arasında İstanbul'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Beşiktaş'a 1-0 üstünlük kurarak 20 yıllık hasretini sonlandırdı.



Rakibi karşısında daha önceki tek deplasman galibiyetini 2000-2001 sezonunda, 2 Aralık 2000 tarihinde 3-0'lık skorla alan Gençlerbirliği, bu sezon İstanbul'da rakibine bir kez daha üstünlük kurmayı başardı.



- En farklı skorlu galibiyetler



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetlerini 1964-1965 ve 1986-1987 sezonlarında 5-1, 1963-1964 ve 1999-2000'de de 4-0'lık sonuçlarla aldı.



Gençlerbirliği ise 2000-2001 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, rakibi karşısında en farklı skoruna imza attı.



- Deplasmanda son 8 maçta iki galibiyet



Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile yaptığı son 8 lig maçından ikisini kazanabildi.



İki ekip arasında Ankara'da oynanan son 8 lig maçından 3'ünü başkent ekibi kazanırken, 3 karşılaşma beraberlikle tamamlandı.



- Ankara'daki maçlar



Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında genel toplamdaki galibiyet üstünlüğünü, Ankara'daki maçlarda da gösterdi.



Siyah-beyazlılar, başkentte yapılan 46 lig maçının 22'sini kazandı, 7 kez yenildi, 17 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı.



Ankara'da siyah-beyazlılar 72, kırmızı-siyahlılar 38 gol attı.



Beşiktaş, geçen sezon Ankara'da oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etmişti.



