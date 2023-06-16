Beşiktaş ile Galatasaray, İsviçreli oyuncunun peşinde!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına sürpriz bir isim geldi.
Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Cremonese forması giyen Charles Pickel'i transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, Serie A'dan Serie B'ye düşmesinin ardından İsviçreli oyuncu daha büyük bir ligde oynama düşüncesine kapıldı.
Geçtiğimiz sezon Cremonese ile 38 resmi maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.
Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Cremonese forması giyen Charles Pickel'i transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, Serie A'dan Serie B'ye düşmesinin ardından İsviçreli oyuncu daha büyük bir ligde oynama düşüncesine kapıldı.
Geçtiğimiz sezon Cremonese ile 38 resmi maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.
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