Beşiktaş ile Galatasaray, İsviçreli oyuncunun peşinde!

Beşiktaş ve Galatasaray, İtalyan ekibi Cremonese'de forma giyen Charles Pickel'i takip ediyor. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş ile Galatasaray, İsviçreli oyuncunun peşinde!
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16 Haziran 2023 16:52
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarına sürpriz bir isim geldi.

Alman basınında yer alan habere göre; Beşiktaş ve Galatasaray, Cremonese forması giyen Charles Pickel'i transfer etmek istiyor. İtalyan ekibi, Serie A'dan Serie B'ye düşmesinin ardından İsviçreli oyuncu daha büyük bir ligde oynama düşüncesine kapıldı.

Geçtiğimiz sezon Cremonese ile 38 resmi maça çıkan 26 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 2 gol 1 asist kaydetti.

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