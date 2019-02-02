Beşiktaş ile Bild kavgası!..

Bild Gazetesi'nin Beşiktaş haberinin ardından siyah-beyazlı yönetim devreye girdi ve Alman gazetesine dava açma kararı aldı.



BEŞİKTAŞ BILD'İ MAHKEMEYE VERİYOR







İŞTE BILD'DEKİ O KÜPÜR

Almanya'nın ünlü gazetesi Bild, Beşiktaş'ın iflas tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti, siyag-beyazlı kulüp haberle ilgili yasal merciilere başvurulacağını açıkladı."Türkiye'nin en eski kulübü olan Beşiktaş, iflas tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldız oyuncular maaşları nedeniyle kulüpten ayrıldı ve yeni sponsor bulmaları giderek zorlaşıyor. Başkan ve teknik direktör arasındaki anlaşmazlığın ardından Süper Lig'de yokuş aşağı inişe geçtiler. Önümüzdeki yaz Türk futbolunda büyük bir değişim yaşanabilir."Beşiktaş, haberin yerel ve uluslararası basında büyük yankı uyandırmasının üzerine bir açıklama yaptı ve finansal olarak Türkiye'de en iyi kulüp olduklarını vurgularken, BILD için Almanya'da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.Beşiktaş'ın yaptığı açıklamada, "Alman gazetesi Bild'in 116 yıllık tarihiyle Türkiye'nin en köklü kulübü hakkında hiçbir gerçekliğe dayanmayan, sadece yoruma dayalı yapılan haberinin gerçeklerle ilgisi yoktur. Aksine, son yıllarda UEFA temsilcilerinin bile bütün raporlarında ülkemiz futbol kulüplerinin içinde bulundukları genel finansal tablolara kıyasla, Beşiktaş JK gidişat olarak en iyi kulüp gösterilmektedir. Bununla birlikte Kulübümüzden, gazetecilik etiği gereği herhangi bir görüş bile sorulmadan, genel yorumlar üzerinden hazırlanan bu haberin hangi dayanaklarla oluşturulduğunu sorgulamak durumundayız. Konuyla ilgili Almanya'da yasal çerçevede gerekli işlemlerin yapılmakta olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız" ifadeleri yer aldı.