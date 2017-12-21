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Beşiktaş ile Bayern Münih'in sürpriz görüşmesi

Beşiktaşlı yöneticiler, Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri Bayern Münih'in Borusssia Dortmund ile oynadığı maçı tribünden izledi.

Kaynak: DHA
Beşiktaş ile Bayern Münih'in sürpriz görüşmesi
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21 Aralık 2017 13:40
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleştiği Bayern Münih'i yakın takipte.

Siyah-beyazlılar dün Münih'e çıkarma yaparak Bayern Münih - Dortmund maçını izledi. Başkan Fikret Orman, teknik direktör Şenol Güneş, yöneticiler Umut Güner ve Şafak  Mahmutyazıcıoğlu ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi dün öğleden sonra özel uçakla Münih'e giderek Allianz Arena'da oynanan Bayern Münih - Dortmund karşılaşmasını takip etti.

DEVRE ARASINDA ORMAN VE RUMMENIGGE GÖRÜŞTÜ

Başkan Fikret Orman'ın, Bayern Münih'in 2-1 kazandığı mücadelenin devre arasında Bayern Münih Başkanı Karl Heinz Rummenigge ile bir araya gelerek samimi bir sohbet gerçekleştirdiği öğrenildi.

Rummenigge'nin Beşiktaş'ın ciddiye alınması ve saygı duyulması gereken bir rakip olduğunu belirtip Fikret Orman'a başarılar dilediği kaydedildi.


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