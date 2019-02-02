Antalya'daki maçlar

Beşiktaş ile Antalyaspor, Süper Lig'de 3 Şubat Pazar günü 46. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında ligdeki rekabet, 11 Eylül 1982'de İstanbul'da yapılan ve Beşiktaş'ın 6-0 üstünlüğüyle sonuçlanan maçla başladı. O tarihten bu yana yapılan 45 lig karşılaşmasının 31'ini Beşiktaş, 5'ini Antalyaspor kazandı, 9 müsabakada da taraflar birbirlerine üstünlük kuramadı.Siyah-beyazlıların attığı 96 gole karşılık, kırmızı-beyazlılar 38 gol kaydetti.Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, ligde Beşiktaş'a Vodafone Park'ta ilk yenilgiyi yaşatan takım olmuştu.Beşiktaş, Antalya'daki maçlarda da rakibine galibiyet sayısı bakımından üstünlük kurdu.Siyah-beyazlılar, Antalya'da yaptıkları 22 lig maçının 13'ünde sahadan galip ayrıldı, 3 kez yenildi, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.Beşiktaş, dış sahadaki maçlarda Akdeniz ekibinin filelerini 48 kez havalandırdı, kalesinde ise 27 gol gördü.Geçen sezon Antalya'daki müsabakayı Beşiktaş 2-1 kazandı.