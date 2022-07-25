ALANYASPOR İLE YENİ GÖRÜŞME YAPILACAK

KOCADAĞ, ÇAVUŞOĞLU ZİRVESİ

TAYFUR BEŞİKTAŞ'IN HAYALİNİ KURUYOR

Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kadrosuna sol bek transferi yapacak. Siyah-beyazlılar, Rıdvan Yılmaz'dan boşalacak bölge için Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü düşünüyor.Beşiktaş yönetimi, bir süredir gündemde bulunan Tayfur Bingöl transferini bitirmek için Alanyaspor'la bir kez daha masaya oturacak. Valerien Ismael'in takımın başına geçmesiyle birlikte Beşiktaş, 3-4-3 sistemine geçmişti. Yeni dönem öncesinde bu dizilişi 3-4-1-2 olarak güncelleyen Fransız teknik adam, Rıdvan Yılmaz'ın İskoçya devi Rangers'a transferi sonrasında sol kanat bekine acilen bir transfer istiyor.Bu bölge için elinde kalan tek futbolcu olan Umut Meraş'ı yetersiz bulan Ismael, bu konudaki düşüncesini yönetime de bildirdi. Konuyla ilgili olarak başkan Ahmet Nur Çebi tarafından görevlendirilen Asbaşkan Emre Kocadağ, yeni hafta itibarıyla Tayfur Bingöl operasyonuna başlayacak. Kocadağ, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'yla bir araya gelip transferi noktalamayı planlıyor.Kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek için oldukça istekli olan Tayfur'un da alacaklarını bırakmak başta olmak üzere, bu transferin gerçekleşmesi için gereken tüm fedakârlıkları yapmaya hazır olduğu ifade edildi. 29 yaşında olması sebebiyle böyle bir fırsatın tekrar eline geçemeyeceğini düşünen Tayfur'un, Alanyaspor yönetiminden konuyla ilgili olarak anlayış beklediği ifade edildi.