Beşiktaş ile Adem Ljajic anlaşamadı

Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro dışı bıraktığı Adem Ljajic ile yollarını ayırmak istiyor.



Siyah-beyazlı yönetim, fesih görüşmeleri için Adem Ljajic'in menajeri ile görüşmelere başladı. Ancak Adem Ljajic'in isteği, ayrılığın şimdilik önüne geçti.



Beşiktaş'tan yılda 3,5 milyon euro maaş alan Adem Ljajic, siyah-beyazlı kulüpten yıllık ücretinin tamamını istedi ve bu şekilde ayrılabileceğini kulübe iletti. Ancak Beşiktaş yönetimi, Ljajic'in bu talebini kabul etmedi. Taraflar arasında ayrılık için pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.



85 MAÇTA 18 GOL 26 ASİST



Beşiktaş, Adem Ljajic'i 2019 yazında 6.5 milyon euro bonservis karşılığında Torino'dan transfer etmişti. Ljajic, Beşiktaş formasıyla çıktığı 85 resmi maçta 18 gol atıp 26 asist yaptı.



SERGEN YALÇIN NE DEMİŞTİ?



Sergen Yalçın, Adem Ljajic'in kadro dışı kalmasıyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı;



"Kadro dışı çok başka bir şey. Ljajic şu anda kadro dışı. Şu kadarcık bir ümidim olsa kadro dışı bırakmam. Onunla en az 8 toplantı yaptık. Çok şans verdik. Ama bir türlü istediğimiz seviyeye gelmedi. O beklentide bir oyuncunun şu performansı kabul edilemez."



