'in ikinci yarısına 18 Ocak Cuma akşamımaçıyla başlayacak.Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma 20:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor.Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.FatihLopesCanerSissokoGürayAykutSerginhoOnurJosueBarbosaManuKariusGökhan GönülVidaMirinCanerAtibaDorukhanLensLjajicGüvenBurak YılmazbeIN SPORTS 1SporxÜmit Öztürk20:30Spor Toto AkhisarSiyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi.Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi.Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.Ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.