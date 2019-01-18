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Beşiktaş, ikinci yarıyı Akhisar'da açıyor

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk haftasında 18 Ocak Cuma akşamı Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Beşiktaş, ikinci yarıyı Akhisar'da açıyor
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18 Ocak 2019 05:54
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına 18 Ocak Cuma akşamı Akhisarspor maçıyla başlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma 20:30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Ligin ilk yarısında 26 puan toplayabilen siyah-beyazlı takım, yedinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'in ilk yarısında umduğunu bulamayan Beşiktaş, rakibini yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

AKHİSARSPOR MUHTEMEL 11'İ
Fatih
Lopes
Caner
Sissoko
Güray
Aykut
Serginho
Onur
Josue
Barbosa
Manu

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'İ
Karius
Gökhan Gönül
Vida
Mirin
Caner
Atiba
Dorukhan
Lens
Ljajic
Güven
Burak Yılmaz

YAYIN: beIN SPORTS 1
YAYIN: Sporx
HAKEM: Ümit Öztürk
SAAT: 20:30
STAT: Spor Toto Akhisar

Deplasman performansı kötü

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısında kötü bir dış saha performansı gösterdi.

Beşiktaş, deplasmandaki 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgiyle 10 puan toplayabildi.

Dış sahada 12 gol atabilen siyah-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.

Adriano cezalı

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Adriano Correia, Akhisarspor karşısında forma giyemeyecek.

Ligin ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Galatasaray ve Kasımpaşa maçlarında sarı kart gören Adriano, ikinci yarının ilk haftasında takımını yalnız bırakacak.

Ljajic ve Vida ceza sınırda

Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida, Akhisarspor karşılaşması öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Üçer sarı kartı bulunan iki oyuncu, yarınki karşılaşmada da aynı durumu yaşadıkları takdirde 19. haftadaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

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