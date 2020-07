Beşiktaş ikinci devrede, Fenerbahçe her iki yarıda etkili

Süper Lig'in 33. haftasındaki derbi maçta karşı karşıya gelecek takımlardan Beşiktaş, bu sezon maçların ikinci yarısında etkili olurken, Fenerbahçe her iki yarıda da etkili oyun sergiledi.



Derbi maçta Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş bu sezon ikinci yarılarda daha fazla skor üretti.



Ligde 54 gol atan Beşiktaş, maçların ilk yarılarında 16, ikinci devrelerde ise 38 gol buldu.



İlk 15 dakikada 5, ikinci 15 dakikalık bölümde 3 gol kaydeden siyah-beyazlı ekip, devrenin son 15 dakikalık periyodunda ise 8 gol attı.



Karşılaşmalarda ikinci yarıya etkili başlangıç yapan siyah-beyazlılar, 46 ile 60. dakikalarda 11 kez gol sevinci yaşadı. 61 ve 75. dakikalar arasında rakip kalede daha etkili olan siyah-beyazlılar bu bölümde 14 gol sevinci yaşarken, son 15 dakikalık bölüme ise 13 gol sığdırdı.



- Beşiktaş iki devrede 20'şer gol yedi



Siyah-beyazlı ekip bu sezon yediği 40 golün yarısını ilk yarıda diğer yarısını da ikinci yarıda kalesinde gördü.



Her iki devrenin son 15 dakikalık bölümünde rakiplerini kale önünden uzaklaştırmakta güçlük yaşayan Beşiktaş, 31 ve 45. dakikalar arasında 9, 76 ve 90. dakikalar arasında ise 10 gol yedi. Beşiktaş'ın en az gol yediği aralık ise 61 ve 75. dakikalar arası oldu ve siyah-beyazlılar bu periyotta 1 gol yedi.



Siyah-beyazlı takım ilk 15 dakikada 4, ikinci 15 dakikalık bölümde ise kalesinde 7 gol gördü. Beşiktaş ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde 9 gole engel olamadı.



- Fenerbahçe iki devrede de etkili



Fenerbahçe ise oyunun her iki yarısında da hücumda etkili performans sergiledi.



Ligde 55 gol kaydeden sarı-lacivertli ekip, maçların ilk yarısında 26 gol atarken, ikinci bölümde ise 29 gol buldu.



İlk 15 dakikada 6 gol bulan Fenerbahçe, sonraki 15 dakikada 11 kez gol sevinci yaşadı. 31 ile 45. dakikalar arasında 9 gole imza atan sarı-lacivertli ekip, ikinci yarının ilk 15 dakikasında 4 gol attı.



Fenerbahçe, ikinci yarıya tutuk başlasa da 61 ile 75. dakikalar arasında 8 gol attı. Son 15 dakikalık bölümde sarı-lacivertli ekip 17 kez havalandırdı.



- Fenerbahçe ikinci yarıda daha çok gol yiyor



Fenerbahçe maçların ilk yarısında 21, ikinci yarısında ise 22 gol yedi.



İlk 15 dakikada kalesinde 5 gol gören sarı-lacivertliler, ikinci 15 dakikada ise 6 gol yedi. Fenerbahçe'nin en çok gol yediği aralık ise ilk yarının son 15 dakikalık bölümü oldu ve sarı-lacivertliler bu bölümde 10 gol yedi.



İkinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde de rakiplerini kalesinden uzaklaştırmakta güçlük yaşayan Fenerbahçe oyunun bu bölümünde 9 golü engelleyemedi.



61 ve 75. dakikalarda 6 gol yiyen Fenerbahçe, son 15 dakikalık bölümde ise 7 gol yedi.