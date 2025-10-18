18 Ekim
Beşiktaş-Gençlerbirliği
17:00
18 Ekim
Başakşehir-Galatasaray
20:00
18 Ekim
Konyaspor-Kocaelispor
14:30
18 Ekim
Nice-Lyon
18:00
18 Ekim
Angers-AS Monaco
20:00
18 Ekim
Marsilya-Le Havre
22:05
18 Ekim
NEC Nijmegen-FC Twente
17:30
18 Ekim
PSV Eindhoven-Go Ahead Eagles
19:45
18 Ekim
FC Utrecht-FC Volendam
19:45
18 Ekim
Ajax-Alkmaar
22:00
18 Ekim
NAC Breda-PEC Zwolle
22:00
18 Ekim
Karlsruher SC-Kaiserslautern
14:00
18 Ekim
Paderborn-Arminia Bielefeld
14:00
18 Ekim
Bochum-Hertha Berlin
21:30
18 Ekim
Preussen Muenster-Dynamo Dresden
14:00
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
1-0IPT
18 Ekim
Oxford United-Derby County
14:30
18 Ekim
QPR-Millwall
14:30
18 Ekim
Birmingham City-Hull City
17:00
18 Ekim
Charlton Athletic-Sheffield Wednesday
17:00
18 Ekim
Coventry City-Blackburn Rovers
17:00
18 Ekim
Norwich City-Bristol City
17:00
18 Ekim
Sheffield United-Watford
17:00
18 Ekim
Stoke City-Wrexham
17:00
18 Ekim
West Bromwich-Preston North End
17:00
18 Ekim
Roma-Inter
21:45
18 Ekim
Pisa-Verona
16:00
18 Ekim
Torino-SSC Napoli
19:00
18 Ekim
Bayern Munih-B. Dortmund
19:30
18 Ekim
Rizespor-Trabzonspor
17:00
18 Ekim
Manisa FK-Erzurumspor
13:30
18 Ekim
Vanspor FK-Pendikspor
13:30
18 Ekim
A.Demirspor-Sakaryaspor
16:00
18 Ekim
Hatayspor-Arca Çorum FK
19:00
18 Ekim
FC Köln-Augsburg
16:30
18 Ekim
FC Heidenheim-Werder Bremen
16:30
18 Ekim
Mainz 05-Leverkusen
16:30
18 Ekim
RB Leipzig-Hamburger SV
16:30
18 Ekim
Wolfsburg-VfB Stuttgart
16:30
18 Ekim
N. Forest-Chelsea
14:30
18 Ekim
Lecce-Sassuolo
16:00
18 Ekim
Brighton-Newcastle
17:00
18 Ekim
Burnley-Leeds United
17:00
18 Ekim
C.Palace-Bournemouth
17:00
18 Ekim
M.City-Everton
17:00
18 Ekim
Sunderland-Wolves
17:00
18 Ekim
Fulham-Arsenal
19:30
18 Ekim
Sevilla-Mallorca
15:00
18 Ekim
Barcelona-Girona
17:15
18 Ekim
Villarreal-Real Betis
19:30
18 Ekim
Atletico Madrid-Osasuna
22:00
18 Ekim
Leicester City-Portsmouth
21:45

Beşiktaş, iki transferde sona yaklaştı!

Beşiktaş, Zuriko Davitashvili ve Nicolas Raskin transferlerinde sona yaklaştı.

18 Ekim 2025 09:42
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, iki transferde sona yaklaştı!
Beşiktaş ara transfer döneminde orta saha ve forvet hattını oldukça güçlendirecek.

Türkiye Gazetesine haberine göre siyah beyazlılar, St. Etienne forması giyen Gürcü sol kanat Zuriko Davitashvili ile bütün şartlarda anlaşmaya vardıktan sonra, gözünü bu defa Rangers forması giyen ön libero Nicolas Raskin'e çevirdi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu için yönetime olumlu rapor sundu. Bunun üzerine harekete geçen yönetim önemli yol katetti. Raskin'in; Beşiktaş'ın sunduğu proje, Avrupa hedefi ve Sergen Yalçın yönetiminde yeniden yükselme planından oldukça etkilendiği öğrenildi. Genç orta saha, İstanbul'da forma giymeye ve kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

DİNAMİK ORTA SAHA

Rangers ile yapılan bonservis pazarlıklarında da artık sona gelindiği, transferin kısa süre içinde ön protokolle resmiyet kazanabileceği konuşuluyor. Yönetim, Raskin transferiyle orta sahada teknik kapasiteyi ve mücadele gücünü yükseltmeyi amaçlıyor.

Gelen bilgilere göre Sergen Yalçın, Davitashvili ve Raskin'in enerjisiyle Beşiktaş'ın topa hükmeden, pres gücü yüksek ve temposu artan bir takım haline geleceğine inanıyor.

Ayrıca iki oyuncunun takıma katılmasıyla birlikte siyah beyazlıların hücum geçişlerinde çok daha etkili bir yapıya kavuşacağı ve ikinci yarıda şampiyonluk yarışına yeniden güçlü bir dönüş yapacağı ifade ediliyor. 

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
