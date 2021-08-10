Beşiktaş ihtimali düştü, Godin Betis yolunda

İtalyan basını, Beşiktaş'ın teklifini yetersiz bulan Diego Godin eski hocası Pellegrini'nin takımı Real Betis'in yeni teklif yapması üzerine siyah beyazlılardan uzaklaştığını yazdı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Beşiktaş ihtimali düştü, Godin Betis yolunda
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10 Ağustos 2021 03:35
Savunma takviyesi yapmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Godin ile ilgili planlarıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Cagliari'den 3.8 milyon euro kazanan Godin'in Beşiktaş'tan gelen teklifi az bulması nedeniyle farklı ihtimalleri ön plana aldığı belirtiliyor. Beşiktaş'ın 2 yıl için sezon başına 2 milyon euro kazanacağı teklifi az bulan Uruguaylı stopere Real Betis'in yeni bir teklif yaptığı kaydedildi.

Godin'in hocalığını yapan Manuel Pellegrini'nin Betis'in hocası olması nedeniyle 2 milyon eurodan daha yüksek gelecek bir teklifin Beşiktaş tercihinin önüne geçebileceği bilgisi İtalyan basınında yer aldı.

Inter'den bonservissiz olarak Cagliari'ye transfer olan Diego Godin beklentileri karşılayamamış ve yüksek maaşı nedeniyle İtalyan ekibinin gönderilecekler listesine girmişti.


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