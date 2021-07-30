Beşiktaş idmanında Rosier'e karşılama

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışmaların yapıldığı belirtildi.Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanda küçük oyunların ardından 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas yapıldığı aktarıldı.Antrenmanın, taktik programının yer aldığı çalışmaların ardından yarı sahada oynanan çifte kale maçla tamamlandığı kaydedildi.Beşiktaş'ın yeniden sözleşme imzaladığı Valentin Rosier'in, antrenman sırasında takım arkadaşlarıyla selamlaştığı ifade edildi.Siyah-beyazlılar, cumartesi günü Kayserispor ile hazırlık maçı yapacak.