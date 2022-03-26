Beşiktaş idmanında Önder Karaveli detayı!

, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Beşiktaş idmanında Önder Karaveli detayı!
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26 Mart 2022 11:55
Beşiktaş, Süper Lig'de Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yeni teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde sürdürdü. Eski çalıştırıcı Önder Karaveli, idmanı yerinde takip etti.

Beşiktaş, Süper Lig'de oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına yeni teknik direktörü Valerien Ismael yönetiminde devam etti.

Dün, Beşiktaş ile basına kapalı olarak ilk idmanına çıkan Valerien Ismael, bugün saat 11.00'de basına açık çalışmayla ikinci kez takımın başında yer aldı.

İDMANDA ÖNDER KARAVELİ DETAYI

Sergen Yalçın'dan koltuğu devralan ve daha sonra Valerien Ismael gelene kadar görevini sürdüren Önder Karaveli, idmanı yerinde takip etti.

Beşiktaş'taki görevine altyapıda devam edecek olan Önder Karaveli, Valerien Ismael yönetiminde çalışmalarına devam eden takımı yakından takip etmesi ile dikkat çekti.

Bir eski teknik direktörün, yeni teknik direktörün idmanını takip ettiği anlar, bir ilk olarak dikkatleri çekti. (NTV Spor)

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